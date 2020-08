In der Wiener Staatsoper eröffnet ein Pop-Up-Lokal

Von 5. September bis 31. Oktober wird Haubenkoch Bernie Rieder die Operngäste bekochen.

Kommende Woche startet die Wiener Staatsoper ihre erste Saison unter dem neuen Direktor Bogdan Roščić - und das nicht nur mit einem bunten künstlerischen Programm, sondern auch gastronomischer Unterstützung: In den künftigen Räumlichkeiten des ab Dezember geplanten Besucherzentrums eröffnet am 5. September für zwei Monate ein Pop-Up-Lokal - oder besser gesagt zwei.

Das Cateringunternehmen DoN ("Delicious or Nothing") lässt bis 31. Oktober in der Säulenhalle Haubenkoch Bernie Rieder ab 17 Uhr Drei-Gänge-Menüs für bis zu 70 Personen zubereiten. Zu DoN's Restaurant kommt dann noch DoN's Tagesbar im Arkadengang hinzu. Hier wird im Freien mit einer Tagesbar zu Snacks und Getränken geladen. In beiden Fällen soll das Angebot auch Genussfreunden offen stehen, die auf einen Opernbesuch lieber verzichten.

