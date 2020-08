Gedenken an verunglückten Hubert in Spa

Formel-1-Autos werden Foto und Startnummer zeigen.

Spa. Die Formel 1 und die Nachwuchsklassen gedenken am Wochenende im Grand Prix von Belgien dem vor einem Jahr bei einem Unfall in Spa-Francorchamps tödlich verunglückten Anthoine Hubert. Vor dem Rennen der Motorsport-Königsklasse wird es am Sonntag (15.10 Uhr, live ORF, Sky und RTL) eine Schweigeminute geben, ebenso in der Formel 2 am Samstag. „Es wird schwer, auf diesen Kurs zurückzukehren“, sagte Ferrari-Pilot Charles Leclerc, dessen Premierensieg in den Ardennen damals vom Tod seines Freundes überschattet worden war.

Hubert war am 31. August 2019 in der zweithöchsten Formel-Serie ausgangs der legendären Eau Rouge verunglückt und mit nur 22 Jahren gestorben. „Das war ein schwarzer Tag für den Motorsport, und unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden, wenn wir uns an diesem Wochenende an ihn erinnern werden“, erklärte auch Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff.

Alle Rennwagen von der Formel 1 bis zur Formel 3 werden in Belgien mit einem Logo zu Ehren Huberts an den Start gehen. Es zeigt unter anderem ein Foto, dazu seine Initialen AH und seine Startnummer 19, die in der Formel 2 nie mehr vergeben werden wird. (ag.)

