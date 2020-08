Keersmaeker im Solo: Und immer wieder dieser Blick

Anne Teresa De Keersmaeker tanzt zu Bachs „Goldberg-Variationen“ und schwelgt dabei in Erinnerungen an ihre früheren Arbeiten. Ein leiser Festwochen-Auftakt.

Es ist ein intensiver Abend, der auf einer schwarzen, spärlich beleuchteten Bühne beginnt. Im Vordergrund glänzt eine zerknüllte Rettungsdecke, die wie achtlos hingeworfen am linken Bühnenrand liegt. Ihre Funktion bleibt rätselhaft. Aber sie hat Symbolcharakter. Man denkt an die Verletzlichkeit der menschlichen Natur. An Endlichkeit. Aber auch an die Fähigkeit zur Resilienz. Vielleicht ist dieser goldglänzende Haufen auch einfach nur schön. So wie es diese ungewöhnliche Vorstellung ist, die Anne Teresa de Keersmaeker sich und dem Wiener Publikum schenkt: ein Solo zu ihrem Sechziger, den sie im Juni gefeiert hat.