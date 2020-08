Hurrikan und Proteste verhageln Trump-Show

Der Präsident sollte am Ende des Parteitags eine wichtige Rede halten. Zugleich wütet im Süden des Landes Hurrikan „Laura” – und die Unruhen in Wisconsin nach Polizeigewalt beschäftigen die Behörden.

New York. Mit Pauken und Trompeten sollte der viertägige Parteitag der Republikaner in der Nacht auf Freitag zu Ende gehen. Alles war bis ins Detail geplant. Am Rasen des Weißen Hauses wollte Donald Trump zum Rundumschlag gegen Joe Biden ausholen und sich als Präsident von Recht und Ordnung inszenieren. Die Unruhen in Wisconsin sollten ihm als Beispiel dafür dienen, dass die Polizei in den von Demokraten geführten Bundesstaaten längst die Kontrolle verloren habe.