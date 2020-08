Warren Buffet kauft sich in japanische Firmen ein

Der US-Starinvestor gönnt sich selbst ein Geburtstagsgeschenk: "Ich freue mich sehr, dass Berkshire Hathaway ein Teil von Japans Zukunft wird.“

Die Beteiligungsgesellschaft der US-Investorenlegende Warren Buffet hat sich mit jeweils etwas mehr als fünf Prozent bei fünf japanischen Unternehmen eingekauft. "Ich freue mich sehr, dass Berkshire Hathaway ein Teil von Japans Zukunft wird", sagte Buffett an seinem 90. Geburtstag am Sonntag. Berkshire Hathaway habe Anteile an Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co sowie Sumitomo erworben.

Berkshire besitzt mehr als 90 Unternehmen, darunter die BNSF-Eisenbahn und den Autoversicherer Geico und investiert außerdem in Dutzende von Unternehmen, darunter Apple mit zuletzt einem Anteil von rund 125 Milliarden Dollar und American Express, Bank of America und Coca-Cola.

