Lady Gagas Spiel mit den Masken

Bei den MTV VMAs nahm die Musikerin ihre Masken nie ab und machte aus der Not nicht nur eine Tugend, sondern sorgte auch für modische Highlights.

Es gibt vehemente Maskenverweigerer, und dann gibt es Lady Gaga, die das Tragen ebenjener zelebriert. Die 34-jährige Musikerin war bei den MTV VMAs in New York der Star des Abends. Und das nicht nur, weil sie fünf der neun möglichen Trophäen abräumte. Nein, die Sängerin, die für ihre modemutigen Outfits bekannt ist – vor zehn Jahren erschien sie zur selben Veranstaltung in einem Outfit im Fleisch-Look und brannte sich damit ins kollektive Modegedächtnis ein – fiel durch die Wahl ihres Mund-Nasen-Schutzes auf. Und das, obwohl man von der Musikerin, bei der mehr immer mehr ist, sowieso schon so einiges gewohnt ist.