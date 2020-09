Das privatisierte Grab des Karl Marx

Warum ich auf einem Londoner Friedhof zwischen Anna Mahler und Eric Hobsbawm an meinen oberösterreichischen Heimatort dachte.

Sagen Sie bitte nicht, das ist eine Alterserscheinung: Ich bin nämlich immer schon gerne auf Friedhöfe gegangen. So auch vor zwei Jahren in London. Wir fuhren zum Highgate Cemetery. Meine Frau suchte das Grab von Lucian Freud und George Michael, ich das von Anna Mahler, der Bildhauerin.



„Sie hat ein ungeheures Talent gehabt, Menschen zu Sklaven zu machen“, hatte die über ihre berühmt-berüchtigte Mutter Alma gesagt: „Und wenn jemand nicht ihr Sklave geworden ist, war er nichts wert.“ Wenig Wunder, dass sich die vernachlässigte Tochter in Ehen und Affären stürzte, so auch angeblich in eine Beziehung zu Kurt Schuschnigg. Der beendete diese Liaison nach dem Unfalltod seiner Frau im Jahr 1935: Er soll darin eine Strafe des Himmels für seine Sünde gesehen haben.