Das Einladungs-Eishockey-Turnier findet am 19. und 20. September statt.

Kitzbühel. Das Einladungs-Eishockey-Turnier "Red Bulls Salute 2020" wird am 19. und 20. September mit drei österreichischen Mannschaften und wieder in Kitzbühel über die Bühne gehen. Neben den Gastgebern EC Red Bull Salzburg und EHC Red Bull München werden noch Österreichs Rekordmeister EC KAC und spusu Vienna Capitals vor Zuschauern in der Gamsstadt spielen.