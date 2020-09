Saudiarabien gibt Luftraum für Flüge Israel - Emirate frei

Auf Israels Anerkennung durch die sieben Golfscheichtümer vor wenigen Tagen folgte eine wichtige Geste aus Riad. Premier Netanjahu sieht "riesigen weiteren Durchbruch" auch in ökonomischer Hinsicht.

Zwei Tage nach dem ersten kommerziellen Direktflug zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Israel hat das Königreich Saudiarabien den VAE seinen Luftraum zur fortan uneingeschränkten Nutzung freigegeben.

Nach einem formellen Antrag der Emirate teilte die saudische Zivilluftfahrtbehörde am Mittwoch mit, "die Durchquerung des Luftraums für Flüge in die VAE und von dort aus in alle Länder zu gestatten". Die Betonung liegt auf dem Wörtchen „alle": Flüge über Saudiarabien nach und von den Emiraten, jener Föderation von sieben Fürstentümern am Persischen Golf mit der Hauptstadt Abu Dhabi, waren bisher nämlich zwar schon grundsätzlich erlaubt - sofern sie eben nicht Israel als Startort, Zwischenstopp oder Ziel hatten.

Indirektes Signal zugunsten Israels

Dieses spezifische Überflugsverbot basierte darauf, dass Riad so wie viele Regierungen arabischer bzw. islamischer Staaten Israel nicht anerkennt und auch formell keine diplomatischen Beziehungen zu Israel unterhält. Von den 22 Staaten der Arabischen Liga erkennen aktuell fünf Israel an, darunter vor allem dessen Nachbarn Ägypten und Jordanien - und seit kurzem eben die VAE. Zwar wird Israel auch im Beschluss der saudischen Luftfahrtbehörde nicht namentlich genannt, jedoch sind somit implizit auch alle Flüge zwischen Israel und den Emiraten durch den saudischen Luftraum erlaubt, was ein indirektes Signal zugunsten Israels ist.

Direkte Flugroute zwischen Tel Aviv und Abu Dhabi über Saudiarabien. Screnshot GoogleMaps

Am Montag war erstmals ein israelisches Passagierflugzeug der Linie El Al über Saudiarabien nach Abu Dhabi geflogen. Der Direktflug zwischen den VAE und Israel mit einer großen israelischen Delegation und dem US-Vermittler Jared Kushner an Bord flog sogar direkt über Riad. Ohne Überflugserlaubnis hätte der dreistündige Flug mehr als doppelt so lange gedauert. Der Flug war Teil des Abkommens zwischen den VAE und Israel, das Mitte August von den USA vermittelt worden war.

Anschluss an globales Drehkreuz

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach am Mittwoch von einem "riesigen weiteren Durchbruch". Israelische und internationale Flüge über Israel könnten nun direkt nach Abu Dhabi und Dubai bzw. von dort zurück fliegen. Die Emirate haben sich in den vergangenen Jahren als bedeutendes fliegerisches Drehkreuz zwischen Europa, Afrika, Asien und Australien plus des umliegenden Ozeaniens entwickelt.

„Das wird die Flüge billiger machen, die Zeiten verkürzen, das wird einen riesigen Tourismus ankurbeln, das wird unsere Wirtschaft entwickeln", sagte Netenjahu nach Angaben seines Büros. Der Schritt werde "den Osten öffnen", dies seien "fantastische Nachrichten".

(APA/red.)