Wenn Burberry im Walde steht

(c) via REUTERS (BURBERRY)

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie präsentierte Designer Riccardo Tisci seine neue Kollektion in einem britischen Wald. Ganz ohne Zuschauer.

Designer Riccardo Tisci hat die London Fashion Week mit einer ungewöhnlichen Show, die per Livestream übertragen wurde, eröffnet. Und zwar fand die Laufsteg-Show in einem Wald statt, Zuschauer gab es keine, dafür aber Live-Musik und Tanzeinlagen, ein "digitales Erlebnis in beispiellosen Zeiten", hieß es dazu.

Eröffnet wurde die Show von einigen Stars, darunter Model Bella Hadid, die mittels Livestream-Plattform Twitch zugeschaltet wurden. Neben den Models und der Mode sorgten auch die deutsche Performancekünstlerin Anne Imhof und Musikerin Eliza Douglas für Unterhaltung.

Designer Riccardo Tisci präsentierte zwar einige glamouröse Outfits, hauptsächlich waren die Looks jedoch eher praktisch und sportlich. Was auffiel: Fischernetze und Hai-Motive zogen sich durch die Kollektion, die in den Show-Notizen auch als mystisch und "Liebesaffäre zwischen Meerjungfrau und Hai" bezeichnet wurde.

Anfang September wurden reale Catwalk-Shows vom britischen Moderat The British Fashion Council ausdrücklich erlaubt. Die London Fashion Week „ist eine der wenigen internationalen Veranstaltungen in London, die die Widerstandsfähigkeit, Kreativität und Innovation der Branche in schwierigen Zeiten unter Beweis stellt“, heißt es dazu.

(chrile)