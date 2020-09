Wiener Weinwandertag: Mit Abstand durch die Weinberge

An neuralgischen Stellen werden Ordner dafür sorgen, dass Wanderer Abstand halten.

Abstandhalten beim Wandern, Anstellen mit Maske und ein Personenlimit am Weingut Wien Cobenzl: Wie der 14. Wiener Weinwandertag am 3. und 4. Oktober trotz Corona stattfinden wird.

Da er im Freien stattfindet, wird der Wiener Weinwandertag anders als viele Indoor-Events wie geplant am 3. und 4. Oktober in den Wiener Weinbergen stattfinden.

Allerdings - ohne Corona-Maßnahmen geht es bei der 14. Auflage des Weinwandertags, bei dem insgesamt 30 Kilometer Strecke für Spaziergänge und Wanderungen zur Verfügung stehen, natürlich nicht. Die Stadt Wien hat für die zweitägige Veranstaltung ein Hygienekonzept von Mediziner Hans-Peter Hutter erarbeiten lassen (der etwa auch schon die Richtlinien für die Wiener Freibäder erarbeitet hat), das für einen sicheren Ablauf sorgen soll.

So werden die Teilnehmer von den Organisatoren, Stadt Wien Marketing, aufgefordert, unterwegs zu anderen Wanderern stets einen Abstand einzuhalten. An neuralgischen Stellen werden Ordner dafür sorgen, dass die Abstände eingehalten werden.

Anstellen mit Maske

Auf das Rahmenprogramm wird heuer bewusst verzichtet, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Sehr wohl geöffnet haben die Ausgabestellen für Speisen und Getränke bei den teilnehmenden Wiener Winzern, auch hier werden Mitarbeiter für einen geordneten Ablauf sorgen. Bodenmarkierungen und Gitter sollen das Abstandhalten garantieren. Beim Anstellen für Speisen und Getränke muss - wie generell in der Gastronomie - ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Neu ist heuer auch eine vierte Route durch Mauer, die 4,6 Kilometer lang ist. Die bekannten Strecken von Neustift bis Nussdorf im 19. Bezirk, von Strebersdorf bis Stammersdorf durch den 21. Bezirk und die Route durch Ottakring sind nach wie vor dabei. Als Orientierungshilfe gibt es eine eigene kostenlose Weinwandertag-App, in der Ambitionierte auch digitale Stempel sammeln können, für die es am Ende eine Wandernadel gibt.

Erstmals dabei ist der neue Buschenschank „Genuss am Cobenzl“ (Ecke Höehnstraße/Oberer Reisenbergweg), in der 100 Besucher Platz finden. Am Weingut Wien Cobenzl wird es einen Ordnerdienst geben, der dafür sorgt, dass sich maximal 250 Besucher auf dem Areal befinden. Sitzgarnituren und Liegestühle auf den Wegen werden regelmäßig desinfiziert.

>>> Zur Website des Wiener Weinwandertags

(mpm)