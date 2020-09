Die zweite Lockdown-Welle rollt an

Noch schnell ein Friseurbesuch vor dem Lockdown: In Israel gilt seit Freitagmittag wieder eine nationale Ausgangssperre.

Angesichts sprunghaft steigender Infektionszahlen setzen mehrere Länder wieder auf harsche Maßnahmen: Israel hat seinen zweiten nationalen Shutdown bereits verhängt, Großbritannien überlegt noch, und Spanien riegelt immer mehr Gebiete ab: Ein Überblick.

Wien. Es ist einer der Schreckensbegriffe dieser Pandemie: Lockdown. Die soziale Abschottung, die Schließung der Schulen, die starken Einschränkungen des wirtschaftlichen Lebens haben zwar im Frühjahr die Virusausbreitung eindämmen können, hatten aber große Belastungen für weite Teile der Bevölkerung und der Ökonomie zur Folge.

Dementsprechend will man Lockdowns eigentlich vermeiden – wenn möglich. In Frankreich etwa, wo nahezu wöchentlich neue Corona-Rekordwerte verzeichnet werden, zögert die Regierung – trotz gegenteiliger Empfehlung von Experten. In Asien, den USA, Südamerika oder Australien wurden hingegen bereits partielle Quarantänemaßnahmen verhängt. Denn rasant steigende Corona-Infektionszahlen (inzwischen 30 Millionen weltweit, vermeldete die Johns Hopkins University ) und die Gefahr überlasteter Gesundheitssysteme lassen vielen Ländern keine Alternative. Hier die aktuellsten Lockdown-Beispiele: