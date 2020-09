Das unsichtbare Museum unter der Erde

Nur zwei Prozent der Sammlung des Naturhistorischen Museums sind für Besucher zu sehen. Der Großteil lagert im Tiefspeicher des Hauses, in dem präparierte Krokodile ebenso ideale Bedingungen vorfinden wie Mineralien oder Vögel.

Das besondere Flair des Ringstraßengebäudes, die historische Eleganz, den prunkvollen Marmor, die Weite des Kuppelsaales – all das lässt, wer das kahle, schmale Stiegenhaus hinabsteigt, tiefer und tiefer, hinter sich.



Und doch ist dieser bunkerartige, pragmatische und gar unelegante Bau, der 23,25 Meter unter die Erde reicht, Teil des Naturhistorischen Museums (NHM) – und zwar ein äußerst wichtiger. Denn hier im viergeschoßigen Tiefspeicher wird ein Großteil der Sammlung des Museums aufbewahrt: Das, was die Besucher viele Meter weiter oben in den Schauräumen sehen können, die Mineralien, Dinosaurierknochen, die präparierten Vögel, Säugetiere und Haie, macht nur einen sehr kleinen Teil der umfassenden Sammlung des Hauses aus – konkret sogar nur etwa zwei Prozent.