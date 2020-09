Nun geht der Fed die Luft aus

(c) REUTERS (POOL)

Die Rallye der vergangenen Monate war großteils der US-Notenbank geschuldet. Diese versucht nun, die Märkte mit Worten bei Laune zu halten – und verweist gleichzeitig auf einen „äußerst unsicheren Ausblick“.

New York. Kein Mensch, der auch nur ein bisschen etwas von Geldpolitik versteht, zweifelt daran, dass die US-Notenbank verdammt mächtig ist. Jerome Powell ist sich dessen natürlich ebenfalls bewusst: Umso bemerkenswerter ist die Tatsache, dass der Fed-Chef in seiner Pressekonferenz nach dem Zinsentscheid von vergangener Woche gleich zehn Mal das Wort „powerful“ in den Mund nahm, um den neuen geldpolitischen Rahmen des Instituts zu beschreiben.