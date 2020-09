Wo Corona mit voller Wucht zurückkehrt

In Madrid explodiert gerade eine „Virenbombe“, deren Streuwirkung das ganze Land in den Notstand treiben könnte. 37 Stadtviertel und Vororte der Metropole gelten seit Montag als Sperrgebiete. Das Militär bereitet ein Notspital auf dem Messegelände vor.

Mehrere spanische Tageszeitungen warnen angesichts der ungebremsten Ausbreitung des Virus vor dem „Corona-Chaos in Madrid“. Spitzenpolitiker wie der Sozialist Emiliano García-Page sehen gar eine „Virenbombe“ in Spaniens Hauptstadt, deren Streuwirkung das ganze Land wieder in den Corona-Notstand treiben könnte. Die Sorge ist nicht unberechtigt. Nirgendwo in Europa gibt es derzeit mehr neue Infektionsfälle als im Großraum Madrid. Die Millionenstadt, in deren Einzugsgebiet 6,7 Millionen Menschen leben, ist als Verkehrs- und Wirtschaftszentrum das Herz der Nation. „Wenn Madrid hustet, dann ist das ganze Land in Gefahr“, lautet ein geflügeltes Wort.