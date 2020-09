Bisherige Caritas-Managerin leitet Frauensektion

Jennifer Resch übernimmt das Amt in Susanne Raabs Ministerium mit Anfang Oktober.

Eine personelle Veränderung steht im Kanzleramt, konkret im dort angesiedelten Frauenministerium von Susanne Raab (ÖVP) an. Wie „Die Presse“ erfuhr, betraut Raab künftig Jennifer Resch mit der Leitung der Sektion „Frauenangelegenheiten und Gleichstellung“.

Die 35-Jährige Wienerin steht aktuell noch an der Spitze des Bildungszentrums der Caritas Wien. Resch wird ihr neues Amt im Ministerium mit Anfang Oktober antreten. Die künftige Sektionschefin studierte Sozioökonomie an der WU und widmete sich in ihrer Laufbahn vor allem der Sprachförderung, der Integration sowie der generellen Förderung von Frauen. So war sie als Caritas-Managerin für das Zentrum „*peppa“ verantwortlich. Dieses versteht sich als geschützten Raum für Mädchen und junge Frauen und gibt Unterstützung im Bildungs- und Freizeitbereich.

Überdies widmete sich Resch dem Caritas-Projekt „POW!ER“, das sich gegen Hass im Netz richtet. Eine Novelle auf diesem Gebiet will die Koalition ja in Bälde beschließen. Resch war in der Vergangenheit auch schon im Außen- und Integrationsministerium tätig.

