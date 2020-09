Vizepräsident Johannes Steinhart war von der Empfehlung des Expertenrats, dass Ärzte in ihren Ordinationen Covid-Tests machen sollen, überrascht. Er plädiert für eine „Container-Lösung" für Städte.

„Die Presse": Waren Sie eigentlich überrascht, als vergangene Woche Petra Apfalter vom Expertenrat im Gesundheitsministerium empfohlen hat, dass niedergelassene Ärzte Covid-Tests in den Praxen durchführen sollen?



Johannes Steinhart: Schon. Wir waren erst kürzlich im Ministerium und wurden darauf nicht angesprochen. Dann gab es plötzlich diesen fertigen Entwurf, der nun gleich im Parlament landet. Wir hätten gerne vorher einiges abgesprochen.



In der Stadt Wien war man auch überrascht. Übrigens auch von Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres, der auf Ö1 recht gelassen meinte: Das sei kein Problem. Immerhin lautete speziell in Wien lange die Strategie, dass Verdachtsfälle nicht in die Ordinationen kommen sollen.