Kunstmessen in Wien: Augen zu und durch

Die Situation der Messen ist labiler denn je. Viennacontemporary und Parallel Vienna sollen dennoch stattfinden.

Das Coronajahr 2020 ist – nicht nur, aber auch – für die Kunstmessen kein gutes. Solange die WHO nicht die Pandemie ausgerufen hatte, lautete die Devise „The show must go on“. Weder Sammler noch Aussteller ließen sich abschrecken, noch im März zu glamourös-begehrten Messe-Events wie der hippen Armory Show in New York oder der eleganten (und kurz nach der Eröffnung abgebrochenen) Tefaf in Maastricht um die halbe Welt zu fliegen. Das Karussell drehte sich, als gäbe es kein Morgen. Einige, auch aus dem Wiener Umfeld, bezahlten dafür mit ihrer Gesundheit.