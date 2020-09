Gäste-Registrierung: Kein Achterl ohne Eintrag auf Liste

An Bars zu stehen und zu trinken ist derzeit ohnehin nicht erlaubt – und wer am Tisch isst oder trinkt, muss ab Montag in Wien Kontaktdaten hinterlassen.

In Wien müssen sich Gäste, ob im Burgerlokal oder Beisl, ab Montag registrieren, und weitere Bundesländer ziehen nach. Was das bringt – und wer Strafe zahlt.

Wien. Seit am Donnerstag bekannt wurde, dass in Wiener Lokalen Gäste ab Montag ihre Daten hinterlassen müssen, ist die Wiener Gastroszene in Aufruhr: Was genau müssen Wirte abfragen, speichern und in welcher Form Behörden übergeben? Was, wenn nun nur noch Witzbolde namens Mickey Mouse und Donald Trump kommen? Wer ist strafbar? Gilt die Registrierpflicht beim schnellen Espresso, beim Stehachterl oder wenn man ein Mittagessen zum Mitnehmen holt? Diese Fragen sind nicht nur in Wien offen, das System macht Schule, es dürfte demnächst auch in Niederösterreich und Salzburg eingeführt werden.