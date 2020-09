Größtes Risiko für Börsen: Chaos bei US-Wahl

Wenn zur Viruskrise auch noch eine politische Lähmung kommt, ist das laut Experten für Anleger fatal.

Eine US-Präsidentenwahl ohne klaren Sieger oder ein Amtsinhaber, der sich an seinen Stuhl klammert: Für Anleger sind beides Horrorszenarien. Experten erwarten in diesen Fällen Kurskapriolen bei Aktien, US-Anleihen und dem Dollar. „Eine politische Lähmung in einer Phase, in der Handeln zur Bewältigung der Coronakrise notwendig ist, wäre fatal“, sagt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Die Krisenwährung Gold oder andere als sicher geltende Anlagen könnten profitieren.