Der König der „Waldmenschen“

Geht es um Baum, Wald und Holzhacken, führt in Österreich an Armin Kugler kein Weg vorbei. Der 1,96-m-Riese aus dem Waldviertel ist Sport-Holzfäller, bloß „explosive Bäume“ sind ihm fremd.

„Schauen Sie sich Länder wie Österreich an. Sie leben im Wald, sie gelten als Waldstädte. Und sie haben explosive Bäume.“ US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Expertise zu Österreich wieder einmal alle vor den Kopf gestoßen. Doch geht es um Wald, Holz, Natur und Landwirtschaft, vor allem den nachhaltigen und sportlichen Umgang damit, liegt Trump nicht komplett daneben. Da führt letzten Endes auch am Waldviertler Armin Kugler kein Weg vorbei. Der 29-Jährige aus Steinbach bei Gmünd ist Holzfäller, ein gefragter Fachmann für knifflige Aufgaben in puncto Forstwirtschaft – und seit dem Jahr 2000 auch in der österreichischen Sport-Holzfäller-Equipe eine extrem treffsichere Größe.