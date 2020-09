Wie klang Konzertmeister Mozarts Geige?

Christoph Koncz, Vorgeiger der philharmonischen Sekundgeiger, durfte mit einem der bedeutendsten Erbstücke der Salzburger Sammlungen sämtliche Violinkonzerte des Meisters mit den Musiciens du Louvre aufnehmen.

Ich spiellte als wenn ich der gröste geiger in Ganz Europa wäre“, berichtete Wolfgang Amadé Mozart seinem Vater aus Augsburg im Jahre 1777. Er hatte am Vorabend nach dem Souper sein Violinkonzert in G-Dur musiziert, „es gieng wie öhl. alles lobte den schönen, reinen Ton“, fuhr er fort. Wie gern wüsste man, wie dieser „schöne, reine Ton“ tatsächlich geklungen hat. Immerhin: Mit der Veröffentlichung der neuen Gesamtaufnahme der Mozart'schen Violinkonzerte sind wir einen Schritt näher bei der Wahrheit: Erstmals hat ein Solist die fünf Werke auf Mozarts eigener Violine aufgenommen – auf genau jener, die der Komponist während seiner Amtszeit als fürsterzbischöflicher Konzertmeister in Salzburg gespielt hat.