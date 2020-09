Mailänder Modewoche: Wo man Prosecco durch die Maske trinkt

Die Modewoche in Mailand brachte zwar keine Gewissheit, doch einige Anregungen, wie solche Formate künftig aussehen können. See-Now-Buy-Now-Modelle wären für den Handel naheliegend, die Umstellung auf sie erfolgte aber (noch) nicht.

„Hard times in town“: Das Schablonengraffito, auf eine Häuserecke im Kreativviertel Zona Tortona gesprüht, ist eine unübersehbare Reminiszenz der vergangenen Monate in Mailand. Denn auch wenn Ende September hier mit einer Schmalspurversion der Fashion Week wieder ein Lebenszeichen gesetzt werden sollte, waren die vergangenen Monate – auch in der Mode – alles andere als einfach.