Warum Österreicher Gold dem Sparbuch vorziehen

Private Anleger besitzen mehr als 500 Tonnen Gold – deutlich mehr, als im Tresor der Nationalbank liegt.

Dass Österreicher große Sparer sind, ist bekannt. Aber was sie noch mehr lieben als das Sparbuch ist das Gold – vor allem in Zeiten von Niedrigzinsen. 44 Prozent würden nach eigenen Angaben in Gold investieren, wenn sie einen größeren Geldbetrag zur Verfügung hätten – nur Immobilien liegen mit 49 Prozent noch vor Gold. Anlagen wie Sparbuch, Fonds oder Aktien sind unbeliebter, ergab eine Umfrage im August von Karmasin Research im Auftrag des Goldhändlers Philoro. „Gold ist ein faires Produkt. Da naschen nicht so viele mit“, sagte Christian Brenner, Geschäftsführer von Philoro.