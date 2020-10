Eignungstests für Bankpersonal

(c) REUTERS (RALPH ORLOWSKI)

Die EZB will Führungskräfte künftig stärker prüfen.

Frankfurt/Wien. Die Europäische Zentralbank (EZB) will Banken bei Neubesetzungen in ihren Führungsetagen schärfer auf die Finger schauen. Man habe zwar gemeinsam mit den nationalen Aufsichtsbehörden eine einheitliche Auslegung der Eignungskriterien erarbeitet, schrieb Notenbank-Direktor Yves Mersch, der auch Vize-Chef der EZB-Bankenaufsicht ist, gestern in einem Beitrag für mehrere europäische Medien. Das reiche aber nicht aus. Noch sorgfältiger werden Personen etwa bezüglich Vorstrafen oder laufende Gerichtsverfahren geprüft. Der Leitfaden für die fachliche Qualifikation werde überarbeitet. (Apa/est)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.10.2020)