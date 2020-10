Was Wiens Wirte gegen das Virus tun

Gratistests, Registrierung und Schanigärten im Winter sollen helfen, die Pandemie unter Kontrolle zu halten. Funktioniert das?

Wien. Im Sommer machte sich in den Lokalen (zumindest dort, wo man nicht von Touristen abhängt) fast Entspannung breit. Die Wiener blieben mehr in der Stadt, Feste und Kulturveranstaltungen fielen vielfach aus, blieb der Schanigarten – und in manchen Lokalen lief dort das Geschäft so gut, dass die Frühjahrseinbußen ausgeglichen wurden. Das ist vorbei.

Steigende Coronazahlen, strengere Maßnahmen und Kälte ließen Umsätze einbrechen, „die vergangenen zwei, drei Wochen waren eine Katastrophe“, so Peter Dobcak, Chef der Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien. Wie funktioniert die Gastronomie unter den neuen Bedingungen?