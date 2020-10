Gute Besserung, Mr. President

(c) Getty Images (Alex Edelman)

Genesungswünsche für den US-Präsidenten. Es geht auch anders, zeigt ein Blick in die sozialen Medien.

Viele lassen in der Diskussion um Donald Trumps Erkrankung jeden Anstand vermissen.

Es gibt viele gute Gründe, Donald Trump nicht zu mögen. Nicht nur wegen seiner Persönlichkeit, auch und vor allem wegen seiner Politik. Wahrscheinlich brauchen die USA und vermutlich die Welt – Stichwort: Aufkündigung des Klimaschutzvertrags - viele Jahre, um sich vom Agieren dieses US-Präsidenten zu erholen.

Und natürlich hat Donald Trump in der Coronakrise so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Er hat die Gefährlichkeit des Virus bewusst heruntergespielt, wie er Bob Woodward gestanden hat, hat sich über den Mundnasenschutz lustig gemacht, vor allem über den seines demokratischen Herausforderers, Joe Biden, und hat für schöne TV-Bilder der Präsentation seiner Kandidatin für das US-Höchstgericht jegliche Sicherheitsmaßnahmen ignoriert – mit dem Effekt, dass sich dabei viele Anwesende, vermutlich auch Trump selbst, mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Aber all das rechtfertigt die bissig-bösen Kommentare in den sozialen Medien nicht, mit denen seit Tagen über die Covid-19-Erkrankung Trumps diskutiert wird. Menschen, die dem US-Präsidenten einen schweren Verlauf der Krankheit wünschen, einige sogar den Tod, haben jeden Anstand verloren.

Es geht immer noch um einen Menschen. Und deshalb kann man Donald Trump in dieser Situation nur gute Besserung wünschen.