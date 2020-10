Führung. Kultur, sagt Rainer Strack, lässt sich nicht durch Appelle oder Trainings verändern, sondern nur durch Verhalten. Und Empathie. Und die braucht jede Menge Kommunikation.

Was wird sich wieder ändern, was wird bleiben in der Art und Weise, wie wir arbeiten? Diese Frage beschäftigt Mitarbeitende, Führungskräfte, Forscher und Berater. Und es gibt diesen enormen Wunsch nach einer neuen Normalität.