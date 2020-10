Mehr links oder mehr rechts? Die Wiener SPÖ müsse sich für eine Richtung entscheiden, hieß es lang. Michael Ludwig hat genau das nicht getan – und liegt damit richtig. Zumindest vorerst.

Es ist ein Jahr her, da stand Michael Ludwig grantig in der Löwelstraße. Die Hochrechnung der Nationalratswahl war gerade bekannt geworden. Das rote Ergebnis war bescheiden, auch in Wien. Und auf die Frage, warum die SPÖ nicht vom FPÖ-Crash profitieren konnte, hatte der Bürgermeister wenig zu sagen.