Diese drei Aktien haben das Zeug zu schon bald kräftigen Kursgewinnen

Angesichts der vielen Unsicherheiten sollte man an der Börse demnächst lieber auf Sicht fahren. Bei diesen drei Aktien aber sind auch jetzt gute Gewinne drin.

Alles in allem nicht so schlecht, muss man sagen. In Zeiten wie diesen – abgesehen von der US-Technologiebörse Nasdaq – ein Wochenplus von zwei Prozent auf dem europäischen und US-Aktienmarkt sowie eine Rückkehr des deutschen Leitindex DAX auf über 13.000 Punkte vermelden zu können, ist nicht selbstverständlich.



Und doch mag keine rechte Freude aufkommen. Denn wer ehrlich ist, weiß, dass es fast genauso gut auch ganz anders hätte kommen können. Was, wenn die Covid-19-Erkrankung von US–Präsident Donald Trump schwerer verlaufen wäre? Was, wenn die an einer Covid-Impfung forschenden Unternehmen Verzögerungen bei ihrer Arbeit vermeldet und damit die hochgehaltene Hoffnung auf baldigen Erfolg gedämpft hätten? Allein diese Fragen lassen die Anleger mit einem mulmigen Gefühl zurück. Man freut sich, wieder eine Woche gut überstanden zu haben. Und geht mit der fast schon zur Gewohnheit gewordenen Nervosität in die nächste.