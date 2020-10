Brexit: Vertrauen ist gut, Sanktionen sind besser

Als Konsequenz auf den angekündigten Bruch des EU-Austrittsvertrags durch die Briten fordern die Staats- und Regierungschefs der EU-27 strenge Strafen bei Nichteinhaltung des künftigen Handelsabkommens.

Brüssel/London. Als die britische Regierung Anfang September ihr neues Binnenmarktgesetz vorgelegt hatte, das „in einer spezifischen und limitierten Weise“ (so formulierte es jedenfalls der britische Nordirland-Minister Brandon Lewis) Teile des erst im Jänner ratifizierten EU-Austrittsabkommens außer Kraft setzte, beschränkte sich die EU auf verbale Kritik. Dass der beabsichtigte Vertragsbruch Konsequenzen für die Verhandlungen über das künftige (Wirtschafts-)Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU haben würde, war allerdings abzusehen.



Und so kam es auch: Nach einem Bericht der „Financial Times“ haben sich die 27 Unionsmitglieder, in deren Namen die EU-Kommission mit den Briten verhandelt, in diesen Verhandlungen vom Vertrauensprinzip verabschiedet. Demnach wurde EU-Chefverhandler Michel Barnier von einer Gruppe von Staats- und Regierungschefs (darunter Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron) angewiesen, das künftige Handelsabkommen (sofern es überhaupt dazu kommt) mit Zähnen auszustatten. Soll heißen: Sollte Großbritannien gegen Teile des Abkommens verstoßen, will die EU das Pouvoir haben, binnen kürzester Zeit Breitband-Sanktionen gegen die britische Wirtschaft zu verhängen – und nicht erst nach einem diesbezüglichen Urteil des Schiedsgerichts. Dieser Mechanismus soll verhindern, dass die Briten die Spielregeln des EU-Binnenmarkts unterwandern und anschließend im Streitschlichtungsverfahren auf Zeit spielen.