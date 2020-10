Kann Donald Trump noch gewinnen?

Der Präsident meldet sich im Wahlkampf zurück. Joe Biden liegt in den Umfragen voran, doch Trump ist überzeugt: „Wir siegen viel deutlicher als vor vier Jahren.“

Donald Trump hat etwaige Zweifel an seiner Genesung zumindest vorerst beseitigt. Mit einem energischen Wahlkampfauftritt in Florida wollte der Präsident beweisen, dass er weniger als zwei Wochen nach seiner Corona-Infektion wieder ganz der Alte ist. „Ich fühle mich so kraftvoll“, ließ Trump die Menge wissen. Mehr als 4000 Menschen waren zum Flughafen in Sanford nahe Orlando gekommen, viele von ihnen trugen keinen Mund- und Nasenschutz: „Ich könnte ins Publikum rennen und euch alle küssen“, sagte Trump.