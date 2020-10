Die neue Rolle der Antigen-Tests

(c) REUTERS (RALPH ORLOWSKI)

Antigen-Tests erinnern an Schwangerschaftstests

Grippe, Erkältung oder Covid? Die neuen Tests sollen rasche Antworten liefern. Das Gesundheitsministerium hat sie nun in seine offizielle Test-Strategie integriert.

Lange wurde über sie geredet, jetzt kommen sie im Alltag an. Das Gesundheitsministerium hat die neuen Antigen-Tests nun offiziell in seine Teststrategie integriert. Die neuen Tests sind schneller (15 bis 30 Minuten) und günstiger (man braucht kein Labor) als die PCR-Tests. Dafür sind sie unsicherer, liefern also mehr falsche Ergebnisse.