Schauspieler Michael Dangl beim Interview im Pentahotel in Margareten.

Schauspieler Michael Dangl hat die Briefe, die er im Lockdown an seine Tochter im fernen Russland geschrieben hat, in Buchform herausgebracht.

Als er sich am Montag, dem 16. März, das erste Mal hinsetzte und einen Brief an seine Tochter zu schreiben begann, ahnte Michael Dangl noch nicht, wie lang der Lockdown dauern, wie viele Briefe er noch verfassen würde.