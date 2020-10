Schulen „so lang wie möglich offen halten“

Schulalltag in Corona-Zeiten

In zehn Bezirken leuchtet die Schulampel bereits orange. Dort schickt man die Schüler lieber nach Hause, als sie im Schichtbetrieb zu unterrichten.

Man habe gelernt. Das sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Montag beim Auftritt der Regierung in einem Nebensatz. Gemeint hat er den Umgang mit Schulen. Im Frühjahr wurden die Bildungseinrichtungen als eine der Ersten geschlossen. Im Herbst soll das anders sein. Sowohl Kindergärten als auch Schulen sollen offen bleiben – „und das so lang wie irgendwie möglich“.