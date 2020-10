Brandl-Ausstellungen in Graz: Drohung und Trost

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Das Obergeschoß im Kunsthaus ist reich an Visionen: von Herbstlaub und Blumenmeeren und, für die zwei Wächterkatzen, von einer Welt da draußen. (c) Martin Grabner

Mit gleich zwei Ausstellungen beschenkt Herbert Brandl diesen Herbst seine Heimatstadt reich. Im Kunsthaus schuf er auf zwei Geschoßen eine intensive Erlebniswelt, die vom Trauma ins Träumerische gleiten lässt.

Schnell, hart und wild beginnt diese Ausstellung von Herbert Brandl im Kunsthaus Graz, so schnell, hart und wild, wie man es gar nicht gewohnt ist von ihm. Das Jahr scheint (auch) diesen Maler in die Extreme getrieben zu haben. Heftiges spielt sich hier auf beiden Ebenen ab, das ganze Kunsthaus hat er als Schaubühne inszeniert, in einen Ganzkörpererlebnispark verwandelt, durch den man per Rolltreppe gleitet – von einem apokalyptischen Bestiarium in eine schwebende Sehnsuchtswelt.