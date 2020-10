Des Sparschweins beste Zeit ist vorüber

Die Zinsen auf dem Sparbuch sind im Keller, trotzdem neigen die Österreicher dazu, ihr Kapital unverzinst herumliegen zu lassen. Doch auch Aktien sind nicht ohne Risiko.

Am kommenden Freitag ist es wieder einmal so weit: Da steht der Weltspartag ins Haus. Doch das Coronavirus hat die lieb gewonnene Tradition der Österreicher etwas durcheinandergewirbelt. Statt das Sparbuch wie sonst an nur einem einzigen Tag zu würdigen, entschlossen sich viele Banken dazu, Weltsparwochen auszurufen. Allerdings in einer deutlich abgespeckten Version.