Der Mathematiker und Statistiker Erich Neuwirth, emeritierter Professor an der Uni Wien, beobachtet und kommentiert aktuelle Corona-Entwicklungen seit Ausbruch der Pandemie auf seinem Blog „Erich Neuwirths COVID-19-Analysen“.

Im Gespräch mit dem „Standard“ rechnet er nun vor, mit welchem Höchststand in den nächsten Wochen gerechnet werden kann - bis die neu verhängten Maßnahmen, also der zweite Lockdown, Wirkung zeige. 13.750 Menschen könnten demnach täglich am Coronavirus erkranken, bis es mit den Zahlen wieder bergab gehe. Dies werde erst in etwa zwei Wochen eintreten.

Der Peak der Intensivstationen-Belegung sei Mitte November erreicht. Angesichts der bisherigen Zuwachsraten und des Prozentsatzes der Hospitalisierten unter den Infizierten sollten dann 5500 infizierte Menschen hospitalisiert sein, 825 davon auf der Intensivstation. Täglich sterben würden 82 Personen.

„Nur zur Sicherheit: Meine Zahlen da sind keine Prognosen. Sie sind eine Fortschreibung der Entwicklung der letzten Woche“, fügt er auf Twitter hinzu. „Wenn das so bleibt und die Maßnahmen erst später greifen, dann kann das passieren. Ich bin der erste, der sich freut, wenns nicht so arg wird.“

Kritik übt er immer wieder am späten Reagieren seitens der Bundesregierung. Denn auch den starken Anstieg in den letzten Tagen hatte er prognostiziert. Aussagen Blümels, dass die Entwicklung vor drei Wochen nicht absehbar gewesen sei, bestreitet er, denn exponentielle Entwicklungen erkenne man „wenn man auf einer Grafik die logarithmische Skala verwendet“. So eine Grafik mit Excel zu erstellen, sei „ganz, ganz einfach“.

