Die Jihadisten-Netzwerke aus dem Balkan

Nicht zum ersten Mal sorgt die Balkan-Connection von Islamisten in der Diaspora für Schlagzeilen: Berüchtigte Hassprediger bilden ihren „Nachwuchs“ seit Jahren in Österreich aus.

Belgrad/Wien. Geschockt vom Anschlag in Wien zeigte sich auch die islamische Gemeinschaft in Skopje: „Der Terror erschüttert die Grundlagen der religiösen Toleranz und weckt Abscheu in der gesamten muslimischen Gemeinschaft“, hieß es in einer Beileidserklärung: „Wir teilen den Schmerz mit den Familien der Opfer und dem österreichischen Volk.“