Uriah Heep: Gründungsmitglied Ken Hensley gestorben

Ken Hensley ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Er schrieb und sang den Hit „Lady in Black“.

Die Geschichte von der britischen Rockband Uriah Heep ist eine Geschichte mit vielen Umbesetzung. Als einziges verbliebenes Gründungsmitglied ist heute noch Rhythmusgitarrist Mick Box dabei. Zu den fünf Gründungsmitgliedern gehörte neben Box, Sänger David Byron, Bassist Paul Newton und Schlagzeuger Alex Napier auch der Keyboarder und Gitarrist Ken Hensley. Dieser schrieb und sang „Lady in Black“, den größten Hit der Hardrockband. Am Mittwoch, dem 4. November, ist Hensley im Alter von 75 Jahren gestorben. Er sei am nach kurzer Krankheit friedlich entschlafen, teilte sein Management mit. Er soll in Spanien beerdigt werden, wo er mit seiner Frau Monica lebte.

Der in London geborene Musiker hatte die Band 1980 nach dem Tod des damaligen Bassisten Gary Thain und dem Rauswurf von Sänger Byron verlassen.

Danach wurde es lange ruhig um ihn: Erst 2008 kehrte er nach 20-jähriger Pause und einem Drogenentzug als überzeugter Christ auf die Bühne zurück. „Ich soll geschätzte 50 Millionen Pfund alleine mit den Tantiemen aus 'Lady in Black eingenommen haben“, sagte er damals in einem Interview. „Kann schon sein, aber 51 davon habe ich ausgegeben."

