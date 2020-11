Österreicher wegen Ausbreitung des Coronavirus "besorgt"

Das Institut Demox Research, das auch für die ÖVP regelmäßig Umfragen macht, hat die Österreich zu Covid, dem Anschlag in Wien und der Performance von Kanzler Kurz befragt.

Es sind zwei Themen, die derzeit die Berichterstattung und wohl auch die privaten Gespräche in Österreich dominieren: zum einen, die Ausbreitung des Coronavirus und der damit verbundene zweite Lockdown, zum zweiten, der am Montag geschehene Anschlag in der Wiener Innenstadt. Das Meinungsforschungsinstitut Demox Research, das auch für die ÖVP regelmäßig Umfragen durchführt, hat sich diesen beiden Bereichen angenommen und 1000 Österreicher via Online-Interview dazu befragt.

Die Ergebnisse: Auf die Frage „Wie sehr sind Sie persönlich über die Ausbreitung des Coronavirus besorgt?“, antworteten 30 Prozent mit „besorgt“, 28 Prozent zeigten sich „sehr besorgt“, 23 Prozent „etwas“ und 18 „nicht besorgt“.

72 Prozent mit Kurz zufrieden

Die Maßnahmen der türkis-grünen Bundesregierung - konkret angesprochen wurden etwa die seit Dienstag geltenden Ausgangsbeschränkungen - wurden von 70 Prozent als „in den meisten Punkten richtig und notwendig“ erachtet, 28 Prozent befanden sie hingegen als „großteils übertrieben und nicht notwendig“. Fast deckungsgleich das Ergebnis auf die Frage, wie zufrieden die Bürger mit der „Art und Weise, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz in der aktuellen Coronavirus-Krise agiert“: 72 Prozent sind „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“, 28 Prozent „unzufrieden" bis „sehr unzufrieden“.

Bezüglich des Terroranschlages in der Wiener Innenstadt zeigten sich 24 Prozent optimistisch, dass dieses Ereignis ein Einzelereignis bleiben werde. 61 Prozent hingegen sind der Ansicht, dass es in Österreich „weitere ähnlich gelagerte Anschläge geben wird.

(Red.)