Kunst und Abenteuer. Mit extremen Expeditionen brach er Rekorde, nun verlegt er Bücher und sammelt Kunst: Ein Gespräch mit dem norwegischen Abenteurer Erling Kagge.

Die Presse: Sie wurden in den Neunzigerjahren durch extreme Expeditionen berühmt, waren der Erste, der sowohl Nord- und Südpol als auch den Mount Everest erreichte, der Erste, der den Südpol in einer nicht unterstützten Expedition ganz allein beging. Zieht es Sie noch an Extrempunkte der Welt?