Die starken Frauen an Joe Bidens Seite

Das Lächeln der Sieger. „President Elect“ Joe Biden am Samstag mit den beiden wichtigsten weiblichen Stützen an seiner Seite: Kamala Harris und Jill Biden.

Mit Kamala Harris als Vizepräsidentin und Jill Biden als First Lady rücken zwei selbstbewusste weibliche Persönlichkeiten ins Scheinwerferlicht.

In Chennai, 8000 Kilometer von Washington, D.C. entfernt, explodierten Knallfrösche, im Tempel der südindischen Stadt badeten die Priester die lokale Gottheit in Milch und beteten. Draußen, vor dem Tempel, versammelten sich die Menschen und hielten Poster mit dem Porträt von Kamala Harris in die Höhe. Und warum die indischen Freudentänze für eine Amerikanerin?