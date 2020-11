Österreich feiert glanzlosen Sieg gegen Luxemburg

Eine wegen zahlreicher Ausfälle stark veränderte ÖFB-Auswahl landete einen 3:0-Testspielsieg in Luxemburg.

Die Tore im wegen Corona leeren Stade Josy Barthel erzielten Gernot Trauner (61.), der eingewechselte Adrian Grbic (83.) und Debütant Philipp Wiesinger (93.) in der zweiten Hälfte. Vor der Pause hatte Österreichs B-Elf alles andere als geglänzt.

ÖFB-Teamchef Franco Foda war von einem Dutzend, teils von positiven Coronatests bedingten Ausfällen zum Improvisieren gezwungen. Dazu wurden noch Stammkräfte für die entscheidenden Nations-League-Heimspiele am Sonntag gegen Nordirland und am Mittwoch gegen Norwegen geschont. Vom jüngsten 1:0-Sieg in Rumänien blieben nur Torhüter Pavao Pervan und der statt Julian Baumgartlinger als Kapitän amtierende Martin Hinteregger in der Startformation.

Hinteregger bildete mit Trauner und Philipp Lienhart eine defensive Dreierkette. Links im Mittelfeld gab aufgrund der Personalnot Wiesinger sein Länderspieldebüt. Der LASK-Verteidiger war erst am Dienstag nachnominiert worden. Im zentralen Mittelfeld agierten der ebenfalls nachberufene Peter Zulj und Raphael Holzhauser. Im Sturmzentrum erhielt Sasa Kalajdzic seine Chance, blieb aber wirkungslos. Für Lienhart, Trauner, Holzhauser und Kalajdzic war es jeweils ihr zweiter Länderspiel-Einsatz.

Luxemburgs Chancen auf die Führung

Österreich tat sich gegen die wegen der kommenden Nations-League-Aufgaben ebenfalls nicht in Bestbesetzung angetretenen Luxemburger trotz Feldüberlegenheit lange enorm schwer, zu klaren Torchancen zu kommen. Im Spielaufbau fehlte die Abstimmung. Die beste Gelegenheit fanden vorerst sogar die Kicker aus dem Großherzogtum vor, Vicent Thill schoss aber knapp daneben (33.). Auf der Gegenseite zählte ein Volleytor von Louis Schaub wegen leichten Abseits nicht (42.).

Mit der Hereinnahme von Grbic statt Kalajdzic und fünf Wechseln bei den Gastgebern zur Pause nahm das ÖFB-Spiel etwas mehr an Fahrt auf. Einen Kopfball von Grbic nach Flanke von Christopher Trimmel parierte Luxemburgs Keeper Anthony Moris (52.), ein abgefälschter Schuss des Frankreich-Legionärs ging neben das Tor (59.). Zwei Minuten später versenkte Standard-Spezialist Trauner einen Trimmel-Eckball wuchtig per Kopf im rechten Eck.

Zu diesem Zeitpunkt standen bereits vier LASK-Akteure für Österreich auf dem Rasen: Neben Trauner und Wiesinger auch die eingewechselten Reinhold Ranftl und Husein Balic, der ab der 58. Minute sein Länderspiel-Debüt gab. Grbic ließ aus Abseitsposition eine weitere Topchance aus (71.), bevor er nach einem Einwurf und Doppelpass mit dem ebenfalls eingewechselten Baumgartlinger im fünften Länderspiel-Einsatz seinen zweiten Treffer erzielte. Der etatmäßige Kapitän legte auch das 3:0 durch Wiesingers Flachschuss ins lange Eck auf.

ÖFB-Team bekommt Verstärkung

Das Ergebnis im Duell der Nummer 25 der FIFA-Weltrangliste mit der Nummer 95 fiel letztlich vielleicht zu hoch aus. Österreich gewann aber auch den siebenten Vergleich mit Luxemburg. Die Österreicher waren erst am Matchtag ins Großherzogtum gereist, am Donnerstag geht es zurück nach Wien. Dort stoßen auch die in Luxemburg geschonten David Alaba, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager und Stefan Lainer sowie die Salzburg-Akteure Cican Stankovic und Andreas Ulmer zum Team. Offen ist, ob für die Nations-League-Partien in Wien auch Christoph Baumgartner folgen wird. Der Hoffenheim-Jungstar befindet sich wegen einer Mannschaftsquarantäne noch bei seinem Club.

(APA)