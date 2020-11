Wie wichtig ist die gute Qualität der Raumluft? Und inwieweit tragen Geräte wie Luftreiniger oder Luftbefeuchter zu einem gesunden Raumklima bei?

Bis zu 90 Prozent seines Lebens soll sich der Mensch in Innenräumen aufhalten, so die Annahme. Dieses Jahr könnte in der Berechnung wohl noch einmal einen Ausreißer nach oben darstellen. Was diese Zahl und die aktuelle Situation deutlich machen, ist, wie wichtig die Gegebenheiten in den eigenen vier Wänden sind. Gemütlich soll es sein, wohl fühlen möchte man sich und sich gerne dort aufhalten, genug Platz möchte man haben; viele wünschen sich Ruhe, andere penible Ordnung. Aber eines möchten gewiss alle dort sein: gesund. Und dazu zählt auch eine saubere Luft.