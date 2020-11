Die vergessenen Asylheime?

(c) APA/EXPA/ JFK (EXPA/ JFK)

Flüchtlingsquartiere werden immer öfter zu Corona-Clustern, zuletzt das Zentrum am Bürglkopf. Ab Dezember übernimmt das Innenministerium die Betreuung – das sorgt für Kritik.

Wien. Es gilt ohnehin als umstrittene Einrichtung: das „Rückkehrzentrum“ am Bürglkopf in Fieberbrunn in Tirol. Auf 1300 Metern Seehöhe leben dort Menschen mit negativem Asylbescheid. Kürzlich wurde bekannt, dass das Zentrum ein Corona-Cluster ist und daher unter Quarantäne steht – auf 79 Bewohner kamen zuletzt elf Coronafälle.