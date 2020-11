EU will sich von den USA emanzipieren

Unter Präsident Donald Trump war Europa zu einem eigenen Weg gezwungen. Unter Joe Biden wollen Macron und Co. diese Unabhängigkeit weiter ausbauen.

Als hätten sie sich abgesprochen: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron haben am Wochenende in zwei Interviews („Die Zeit“ und „Revue Grand Continent“) fast wortgleich betont, dass sich Europa die unter US-Präsident Donald Trump geschaffene Unabhängigkeit auch unter Joe Biden nicht nehmen lassen werde. „Wir müssen weiter an unserer eigenen Autonomie bauen“, so Macron.