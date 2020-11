Das Wahlwunder von Moldau

(c) imago images/ITAR-TASS (Valery Sharifulin via www.imago-images.de)

Dank massiver Mobilisierung im In- und Ausland wird die proeuropäische Politikerin Maia Sandu die erste Präsidentin der Republik Moldau. Der Kreml akzeptiert die Niederlage seines Kandidaten.

Maia Sandu, frischgebackene Präsidentin der Republik Moldau, erhielt am Montag viele Glückwunschtelegramme. Die rumänische Regierung und der ukrainische Präsident gratulierten der 48-Jährigen zu ihrem klaren Wahlsieg. Sandu hatte bei der Stichwahl am Sonntag knapp 58 Prozent der Wählerstimmen erhalten. Amtsinhaber Igor Dodon war unterlegen. Glückwünsche kamen auch von den zahlreichen Unterstützern der prowestlichen Politikerin in der Europäischen Volkspartei. Überraschender waren freilich die freundlichen Worte aus dem Kreml. Russlands Präsident Wladimir Putin beglückwünschte Sandu. Der Kreml hoffe auf die „konstruktive Entwicklung der Beziehungen“, hieß es.