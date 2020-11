Staatskrise in Peru nach Rücktritt der Regierung

Das Land steht nach dem Abgang von Übergangspräsident Merino ohne Führung da. Peru wankt, seitdem in Brasilien der enorme Sumpf um die halbstaatliche Ölfirma Petrobras trockengelegt wurde.

Es reicht jetzt. Diese Botschaft hat Perus wütende Jugend ihren Regierenden in aller Deutlichkeit mitgeteilt und auf den Straßen verhindert, dass ihr Land nach Jahrzehnten des Wachstums jäh zurückfällt in das Zeitalter der Bananenrepubliken. Am Sonntag war Manuel Merino vor die TV-Kameras getreten, um in etwas mehr als fünf Minuten den Rücktritt von der Präsidentschaft zu erklären. Dieser Schritt – ergriffen nur fünf Tage, nachdem er erstmals mit der rot-weißen Amtsschärpe posiert hatte – war das Ende einer parlamentarischen Geisterbahnfahrt, die das Land in Aufruhr versetzt hatte. Nachdem bei einer eigentlich friedlichen Demonstration am Samstagabend zwei junge Männer von der Polizei erschossen wurden, hatten Merinos Minister ihren Rücktritt erklärt. Am Sonntag machte Merino den gleichen Schritt.