Die Nervosität vor dem großen Wurf bei der Judo-EM

Michaela Polleres, 23, möchte in Prag die ÖJV-Medaillenserie fortsetzen. Über die Rückkehr auf die Matte, das Training mit „Respektsperson“ Sabrina Filzmoser und was der neuerliche Lockdown für den Judo-Verband bedeutet.

Wien. Mit Understatement hält sich Michaela Polleres nicht auf. Und Österreichs aktuell beste Judoka hat auch keinen Grund dazu. „Eine Medaille“ lautet ihr Ziel für die am Donnerstag beginnende EM in Prag, Nachsatz: „Das muss es auch sein.“ Schließlich hat sich die 23-Jährige bei der Generalprobe vor drei Wochen eindrucksvoll auf der internationalen Bühne zurück gemeldet: Polleres wurde beim Grand Slam in Budapest Dritte, besiegte dabei auch die Weltmeisterin. „Das gibt einiges an Selbstvertrauen. Nach der langen Pause ist das schon ein gutes Gefühl.“